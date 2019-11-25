Російське ГРУ не обмежується лише спробами вбивства – світова преса

Іспанське видання El Pais розглядає цілий спектр шпигунської та диверсійної діяльності підрозділів російського ГРУ за кордоном. Італійський часопис La Stampa пише про заяву посла США в ЄС на слуханнях з українського питання у процесі імпічменту президента Трампа. Британський щоденник The Times пише про скаргу британського розвідувального журналіста щодо блокування редакцією Бі-Бі-Сі певних матеріалів, що стосуються російського впливу на британську політику.

Іспанський часопис El Pais містить статтю «Військова розвідка Росії та її елітні підрозділи поширюють свої щупальця за кордоном». Мадридське видання зазначає, що список діяльності російського військового шпигунського відомства ГРУ є доволі довгим. Тут ідеться не лише про зламування електронної пошти демократичної партії США 2016 року, а й про кібернапади на структури у Нідерландах та військову інтервенцію в Україні, і також про спробу вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля на британській території.

Газета додає, що ГРУ з тисячами співробітників, спеціальними підрозділами та цілою армією шпигунів стає одним із найпотужніших знарядь у російській гібридній війні. Поміж завдань, що стоять перед агентами ГРУ, виокремлюються кібернапади, розповсюдження дезінформації та пропаганди разом зі збиранням інформації. Тут також на помітному місці стоять більш, скажімо, «витончені» операції, як от фізичне знищення осіб, яких вважають такими, що можуть завдати шкоди, або ж розглядають ворогами Росії.

El Pais водночас вказує, що Кремль завжди відкидав звинувачення, які пов’язували б російську військово-шпигунську структуру зі спробами втручання у справи інших держав чи ж зі дестабілізаційними зусиллями. Президент Росії Путін відверто вихваляє агентів ГРУ, незважаючи на те, що ГРУ було втягнуте до скандалу, пов’язаного зі замахом на Скрипаля. Мадридський часопис пише, що напад на Скрипаля в Англії пролив додаткове світло на діяльність ГРУ, зокрема, на один зі спеціальних підрозділів, так звану одиницю «29 155».

Ця група агентів ГРУ опікується особливими операціями, які передбачають діяльність за кордоном із використанням комп’ютерних технологій. Згідно з представником вебсайту розслідувальної журналістики Bellingcat Аріком Толером, агенти цього підрозділу ГРУ брали участь у доволі гучних операціях, таких як невдала спроба державного перевороту у Чорногорії 2016 року або ж замах на болгарського торговця зброєю Еміліана Ґебрева 2015 року. Іспанський часопис додає, що, втім, діяльність підрозділів ГРУ не обмежується лише спробами вбивства і зухвалими операціями за кордоном. На ГРУ працює також ціле військо так званих «піджаків», або ж агентів, які мають дипломатичну недоторканність, діючи під прикриттям російських консульських установ або позуючи під виглядом співробітників торговельних представництв Росії за кордоном. Насамкінець іспанське видання згадує ще низку інших підрозділів ГРУ, як от групи «74 455» та «26 165», які були причетні до кібернападів на сервери демократичної партії США. Або ж групу ГРУ «99 450», яка вважається елітним підрозділом російського війська, і, згідно з повідомленнями, саме ця група ГРУ брала активну участь у російських операціях із захоплення українського півострова Крим 2014 року.

Твіт: «Військова розвідка Росії та її елітні підрозділи поширюють свої щупальця за кордоном».

Періодичне видання Італії La Stampa публікує статтю «Слухання у Конгресі з імпічменту: Зеленському було запропоновано щось назамін». Туринський часопис зазначає, що коли посол США в ЄС Ґордон Сондленд надавав свідчення на слуханнях в американському Конгресі щодо телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, у залі запала тиша. Газета нагадує, що у центрі слухань щодо можливого імпічменту президента Трампа – потенційний обмін «послугами» між Вашингтоном та Києвом, поміж яких, зокрема президент Зеленський міг би здобути доступ до Білого Дому і до військової допомоги США в разі, якщо він проведе в Україні розслідування діяльності Байдена-молодшого (сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, імовірного суперника Трампа у виборчій кампанії 2020 року – ред.). Водночас, як пише італійський щоденник, Сондленд спростував те, що Трамп особисто попросив його поставити надання багатомільйонної допомоги Києву у залежність до розслідування стосовно його політичного опонента.

La Stampa пише, що посол США в Євросоюзі є колишнім підприємцем готельного бізнесу, який надав мільйон доларів на проведення інавгурації президента США Дональда Трампа, за що останній, власне, і винагородив Сондленда, призначивши його послом у Брюсселі, а згодом і звернувся до нього з проханням узяти на себе відноини з Україною, долучившись до спеціального посланця Волкера та міністра енергетики США Перрі. Туринський часопис додає, що Сондленд повідомив, що президент Трамп мав із ним постійний телефонний контакт, досить часто при цьому використовуючи лайливу лексику, бо ж це, за словами Сондленда, було частиною того, як облаштовувалися між ними справи. Сондленд також підтвердив, що він, Волкер та Перрі (міністр енергетики США Рік Перрі – ред.) працювали разом із Руді Джуліані з питань, пов’язаних із Україною, під безпосереднім керівництвом самого Трампа. На додаток, за словами Сондленда, і віцепрезидент Пенс, ідержсекретар Помпео, і голова кабінету Малвейні знали, що відбувалося, і цілком співпрацювали у заданому напрямку.

Твіт: «Слухання у Конгресі з імпічменту: Зеленському було запропоновано щось назамін».

Британський часопис The Times друкує матеріал «Викривач із Бі-Бі-Сі: керівництво затискає історії, пов’язані з Росією». Лондонський щоденник пише, що керівництво Британської телерадіомовної корпорації Бі-Бі-Сі було звинувачене у тому, що директори корпорації притримували вихід в ефір доволі дражливих репортажів, які торкалися близьких зв’язків між провідними британськими політиками і Росією. Розслідувальний журналіст Джон Свіні подав скаргу на корпорацію до наглядової структури за виконанням правил безстороннього висвітлення подій. Свіні вважає, що Бі-Бі-Сі зняла з ефіру матеріали, що стосувалися розслідування діяльності політика-лейбориста лорда Мендельсона, колишнього міністра-консерватора Джона Віттінґдейла, спонсора кампанії за «Брекзит» Аррона Бенкса, російського олігарха і власника лондонського футбольного клубу «Челсі» Романа Абрамовича та крайньо-правого активіста Томмі Робінсона. На додаток, Свіні стверджує, що низка інших потенційних репортажів щодо проросійських симпатій провідного лейбориста Шеймаса Мілна, також не була опублікована. Також він висловлює занепокоєння щодо зв’язків нинішнього прем’єра Бориса Джонсона з російськими олігархами.

The Times веде далі, повідомляючи, що Джон Свіні у своєму листі до регуляторного органу Ofcom, зокрема, стверджує, що програму Бі-Бі-Сі Newsnight, у якій розслідували зв’язки колишнього британського міністра культури Джона Віттінґдейла з, як пише лондонське видання, прокремлівським українським олігархом Дмитром Фірташем, усунули від показу. Газета додає, що Віттінґдейл здійснив 5 поїздок в Україну в якості депутата-«бакбенчера», тобто ще не обіймаючи посади в уряді. Всі ці поїздки були профінансовані Британсько-українським товариством, заснованим Фірташем. Газета зазначає, що, втім, речник Віттінґдейла, у свою чергу, заявив, що «Джон ніколи не отримував жодних грошей, чи якихось фінансових надходжень від Дмитра Фірташа або ж його партнерів». Насамкінець часопис пише, що Свіні також зазначив, що на Бі-Бі-Сі працюють чудові журналісти, але це не значить, що занадто обережне керівництво корпорації не блокує появи певних репортажів в ефірі, надто коли йдеться про російський вплив на британську політику на усіх рівнях аж до прем’єр-міністра.

Твіт: «Викривач з Бі-Бі-Сі: керівництво затискає історії, пов’язані з Росією».