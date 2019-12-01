Єврокомісію вперше в історії очолила жінка

1 грудня офіційно розпочав роботу новий склад Європейської комісії на чолі з представницею Німеччини Урсулою фон дер Ляєн. Вона стала першою в історії жінкою на посаді голови Єврокомісії.

На посаді голови Ради ЄС представника Польщі Дональда Туска змінив колишній прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель.

Єврокомісія є головним виконавчим органом Євросоюзу. Вона розробляє загальноєвропейське законодавство, а також стежить за тим, як країни ЄС виконують чинні норми. Єврокомісію обрано терміном на 5 років – до 2024 року. Її склад минулого тижня був затверджений Європарламентом. На підтримку нового складу комісії проголосували 461 депутат, проти – 157. До її складу увійшли представники трьох найбільших європейських партійних об'єднань – правоцентристи, лівоцентристи і ліберали. Ліві і праві популісти та євроскептики були проти, зелені при голосуванні утрималися.

У складі комісії 27 осіб, представники всіх країн-членів ЄС, крім Великої Британії, яка готується до виходу з союзу. Лондон відмовився призначати свого представника, хоча ЄС його до цього закликав.

Фон дер Ляєн 61 рік, вона представниця німецьких християнських демократів, політична союзниця Анґели Меркель. Раніше була міністром оборони Німеччини. Вона стала компромісним кандидатом на пост глави Єврокомісії після того, як вибори в Європарламент весною цього року не виявили явного переможця. Її першим заступником став соціаліст із Нідерландів Франс Тіммерманс, а зовнішньополітичне відомство очолив Жозеп Борель, соціаліст із Іспанії.