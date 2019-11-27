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27 листопада 2019, Київ 15:40
Новини | Міжнародні

Європарламент затвердив склад Єврокомісії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в Європейському парламенті, Страсбург, 27 листопада 2019 року

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Після завершення слухань Європейський парламент 27 листопада затвердив нових членів Єврокомісії, представлених на пленарному засіданні обраним президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

В результаті поіменного голосування, що відбулося в середу опівдні, члени Європарламенту затвердили новий склад Єврокомісії 461-им голосом, 157 висловилися проти і 89 утрималися.

Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі заявила, що для Європи нині критичними є низка питань: захист довкілля і зміна клімату, економічне зростання, інтеграція, інновації та діджиталізація, а також захист демократії, європейських цінностей, прав громадян тощо.

Представництво жінок в Єврокомісії є найвищим за всю історію: крім обраного президента Урсули фон дер Ляєн, нинішній склад включає 11 жінок і 15 чоловіків.

/**/ /**/ Голосування Європарламенту за склад Єврокомісії відбудеться 27 листопада
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