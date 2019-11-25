Перед голосуванням Європарламенту Рада ЄС затвердила список членів Єврокомісії

Рада Європейського союзу затвердила список кандидатів, запропонованих на посади членів Європейської комісії на період до 31 жовтня 2024 року. Як йдеться на сайті Ради ЄС, за цей список із 25 осіб ще має проголосувати Європарламент.

«Це відкриває шлях для голосування в Європейському парламенті за весь склад комісії як органу», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що список запропонованих єврокомісарів схвалила 21 листопада обрана головою Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У списку немає кандидата від Великої Британії, Лондон його не подав.

Голосування щодо складу Європейської комісії на 2019-2024 роки відбудеться 27 листопада у Страсбурзі на сесії Європарламенту.