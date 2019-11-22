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22 листопада 2019, Київ 15:39
Новини | Політика

Сенцов наступного тижня виступить в Європарламенті

Під час перебування Олега Сенцова у Страсбурзі відбудеться церемонія його нагородження премією Сахарова, лауреатом якої він став, перебуваючи в російському ув'язненні

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Лауреат премії Європейського парламенту імені Сахарова, український режисер Олег Сенцов виступить в рамках пленарного засідання ЄП у Страсбурзі 26 листопада. Про це повідомляє сайт Європейського парламенту.

«Олег Сенцов буде в Страсбурзі наступного тижня. Він – лауреат премії Сахарова 2018 року і буде на формальному засіданні. Тоді ж відбудеться і церемонія нагородження Сенцова», – повідомила 22 листопада в Брюсселі на пресконференції голова пресслужби Європарламенту Дельфін Котард.

Олегу Сенцову вручили премію Ukrainian ID Award «за ідеали свободи» (відео)
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Олегу Сенцову вручили премію Ukrainian ID Award «за ідеали свободи» (відео)

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Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова в 2018 році. Тоді Росія утримувала його в ув'язненні. Нагороду замість нього отримали його сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув’язнення 7 вересня цього року в результаті обміну з Росією.

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