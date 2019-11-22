Сенцов наступного тижня виступить в Європарламенті

Лауреат премії Європейського парламенту імені Сахарова, український режисер Олег Сенцов виступить в рамках пленарного засідання ЄП у Страсбурзі 26 листопада. Про це повідомляє сайт Європейського парламенту.

«Олег Сенцов буде в Страсбурзі наступного тижня. Він – лауреат премії Сахарова 2018 року і буде на формальному засіданні. Тоді ж відбудеться і церемонія нагородження Сенцова», – повідомила 22 листопада в Брюсселі на пресконференції голова пресслужби Європарламенту Дельфін Котард.

Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова в 2018 році. Тоді Росія утримувала його в ув'язненні. Нагороду замість нього отримали його сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув’язнення 7 вересня цього року в результаті обміну з Росією.