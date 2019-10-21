Сенцов поділився планами створити ГО і фонд для правозахисної та культурної роботи

Колишній український політв'язень, режисер і письменник Олег Сенцов заявив про намір створити громадську організацію. Про це він сказав 21 жовтня на врученні премії Ukrainian ID Awards, повідомляє проект Радіо Свобода Крим. Реалії.

«Зараз відкрилося широке вікно можливостей. Мене скрізь запрошують, я всім цікавий. Але це не довго триватиме. Півроку максимум. Потім це вже все зменшиться, закриється, і я всім набридну. Тому я ухвалив рішення про створення громадської організації, яка займатиметься великим спектром громадської роботи: правозахисної, культурної», – сказав Сенцов.

Він також заявив про намір створити окремий фонд для фінансування цієї організації.

Олегу Сенцову 21 жовтня вручили міжнародну нагороду Ukrainian ID Awards – «за незламну силу в боротьбі за ідеали свободи», яку йому присудили минулого року.

Олег Сенцов став першив лауреатом цієї премії, яку заснували в 2018 році за ініціативою громадянського суспільства під егідою Фонду гуманітарного розвитку України. На той момент він перебував у російській колонії.

Ukrainian ID Awards щороку вручається в Каневі на Тарасовій горі під час урочистої церемонії Міжнародного економічно-гуманітарного форуму Ukrainian ID. Передбачається, що цією нагодою відзначатимуть за значний внесок у розвиток економіки, гуманізацію суспільства та примноження культурного капіталу.