Сенцов поїде в Європу розповідати про політв’язнів

Звільнений із російського ув’язнення український режисер і письменник із Криму Олег Сенцов має намір відвідати низку європейських міст, де планує, зокрема, розповідати про політв’язнів, які залишаються в Росії. Про це він сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Глобально я буду робити все, що в моїх силах для звільнення наших хлопців. У вузькому розумінні своєї роботи, боротьби, і в широкому – доти, поки від нас Росія, як сказав Подерв’янський, але він сказав трошки грубо, не відчепиться», – сказав Сенцов.

За словами Сенцова, він хоче використовувати свою медійність, щоб допомогти ув’язненим українцям вийти з російських в’язниць.

«Зараз поки у мене є моє ім’я і мій голос, і зараз я це роблю. Післязавтра (25 вересня – ред.) я їду в Берлін і буду зустрічатися з людьми. Я їду 1 жовтня в Страсбург, і у мене ще поїздки – Лондон, Європа і багато чого. Я і тут зустрічаюся. Я не сильно це афішую», – сказав Сенцов.

Повну версію інтерв’ю з Олегом Сенцовим читайте пізніше на сайті Крим.Реалії.

Раніше голова Європейського парламенту Давід Сассолі розповів, що чекає зустрічі зі звільненим з російського ув’язнення українським режисером Олегом Сенцовим, щоб вручити йому премію Сахарова.

У 2018 році лауреатом премії Сахарова став український режисер Олег Сенцов. Отримати свою нагороду вчасно кримчанин не зміг, оскільки перебував за ґратами в Росії.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією, в результаті якого Олег Сенцов і ще 34 українців повернулися додому з російського ув’язнення.