Заради звільнення політв’язнів готовий потиснути руку Путіну – Сенцов

Звільнений з російського ув’язнення український режисер і письменник із Криму Олег Сенцов готовий потиснути руку президенту Росії Володимиру Путіну заради «визволення українських політв’язнів». Про це він сказав в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії.

«Якщо треба буде, я і Путіну потисну руку, якщо за кожне це рукостискання буде звільнена одна людина», – сказав Сенцов.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». В Україну повернулися 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Олег Сенцов, Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, затриманий і засуджений в анексованому Криму Євген Панов, також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.