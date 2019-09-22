Сенцов взяв участь у письменницькому марафоні на підтримку заручників Кремля

У Львові біля пам’ятника Іванові Франку 22 вересня відбувся письменницький марафон на підтримку українських в’язнів Кремля «Листи з-за ґрат». Участь у ньому взяли колишній політв’язень Олег Сенцов, правозахисник, дисидент Мирослав Маринович, письменник Андрій Курков, акторка Римма Зюбіна, громадський діяч Алім Алієв. Вони прочитали листи тих, хто зараз перебуває за ґратами, а також їхніх рідних.

«Дякую всім львів’янам, українцям і мешканцям різних країн, які підтримували мене та всіх українських політв’язнів. У мене зараз дуже багато роботи. Але найголовніше – це боротьба за інших наших полонених, які перебувають за ґратами у Криму, Росії і на Донбасі. Одна людина не може зробити нічого, але всі разом ми можемо зробити дуже багато. Я сподіваюсь, що ми всі зможемо повернути наших хлопців додому. Слава Україні!», – наголосив під час відкриття марафону режисер Олег Сенцов.

Правозахисник, дисидент Мирослав Маринович зачитав лист автора Радіо Свобода Миколи Семени, який рівно 2 роки тому, 22 вересня, був засуджений у Криму, і зараз перебуває під домашнім арештом, йому заборонено публічно висловлюватись. Учасники письменницького марафону також зачитали листи активістів Ремзи Бекірова, Сервера Мустафаєва, Руслана Сулейманова, Станіслава Асєєва.

Другий рік поспіль під час «Форуму видавців» у Львові організовують акцію на підтримку українських в’язнів Кремля. До марафону приєднується PEN Ukraine, двоє членів цієї організації – Станіслав Асєєв і Микола Семена є заручниками Кремля.

За даними Центру громадянських свобод, у Росії та окупованому Криму лишилися за ґратами щонайменше 86 людей. За даними Служби безпеки України, бойовики на Донбасі утримують у полоні 227 українців.