Виповнюється два роки з дня винесення вироку автору Радіо Свобода Миколі Семені

Сьогодні, 22 вересня, виповнюється два роки з дня винесення вироку автору Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримському журналісту Миколі Семені.

У вересні 2019 року на нараді ОБСЄ з обліку людського виміру у Варшаві глава НСЖУ Сергій Томіленко висловив солідарність з переслідуваними Росією українськими і кримськотатарськими журналістами і закликав до припинення цих переслідувань. Зокрема, глава НСЖУ нагадав про Миколу Семену.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор 10 вересня згадав про переслідуваних російською владою та підтримуваними нею бойовиками авторів Радіо Свобода Миколу Семену, Станіслава Асєєва та Олега Галазюка. «Коли мова зайшла за героїв нашого часу... Є троє ваших колег Микола Семена, Станіслав Асєєв і Олег Галазюк. Вони, на жаль, не тут, бо вони перебувають у несвободі», – сказав Тейлор в Американському домі в Києві, де 10 вересня презентували фільм «Підірвати свободу», створений до 65-річчя Української редакції Радіо Свобода.

Генеральний секретар Європейської федерації журналістів Рікардо Гутієррес рішуче засудив вирок підконтрольного Кремлю Залізничного районного суду Сімферополя українському журналісту, автору Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколі Семена. Відповідну заяву Гутієрреса було оприлюднено 22 вересня 2017 року на сайті Європейської федерації журналістів.

22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив Миколу Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.