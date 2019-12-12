Лідери ЄС розглянуть продовження санкцій проти Росії

На засіданні Європейської ради в Брюсселі, що починається 12 грудня, як очікують, ще на пів року будуть продовжені економічні санкції проти Росії. Про це повідомив напередодні кореспондент Радіо Свобода, посилаючись на дані неназваного європейського чиновника.

У порядку денному засідання Європейської ради, яке триватиме 12-13 грудня, вказано, що канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон поінформують лідерів про імплементацію мінських домовленостей після зустрічі «нормандської четвірки» 9 грудня в Парижі.

Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Втім, у Брюсселі є політичні сили і лідери, які лобіюють зняття обмежень з Кремля через його агресію проти України.

20 червня лідери країн-членів Європейського союзу продовжили два пакети санкцій щодо Росії – секторальні економічні і у зв’язку з окупацією Криму. Перший із названих був продовжений іще на шість місяців, другий на цілий рік.

Санкції проти цілих секторів економіки Росії на даний час лишаються чинними до 31 січня 2020 року.

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.