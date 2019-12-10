Радіо Свобода Daily: Підсумки переговорів «нормандської четвірки»

Зустріч Путіна і Зеленського – головне

Вперше за три роки у Парижі зустрілися лідери «нормандської четвірки» – України, Росії, Франції та Німеччини. Перемови проходили у Єлисейському палаці. Володимир Зеленський провів окремі зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель.

Цікава деталь, на яку звернули увагу журналісти: Макрон та Путін підказали українському президенту повернутися до камер під час протокольної зйомки в перші хвилини зустрічі.

Близько 21:00 переговори були перервані заради зустрічі Зеленського і Путіна тет-а-тет, яка тривала близько години.

Після зустрічі з українським колегою Путін висловив задоволення результатами цієї зустрічі. А під час пресконференції після закінчення саміту повторив попередні позиції Кремля.

«Було все дуже предметно. Було важливо домовитися про чіткі конкретні кроки і отримати згоду від всіх країн учасників. Українська сторона наполягала, що безпекова ситуація – найважливіше», – прокоментував Зеленський. Він наголосив, що лише у випадку забезпечення безпеки можна вирішити політичні питання.

Отже, під час підсумкової пресконференції учасники заявили, що домовилися, зокрема, про:

сприяння звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх»;

за принципом «всіх на всіх»; «повне всебічне та безстрокове» припинення вогню , яке має розпочатися до кінця 2019 року;

, яке має розпочатися до кінця 2019 року; про ще три ділянки розведення сил , яке мають здійснити до березня наступного року;

, яке мають здійснити до березня наступного року; розробку та реалізацію нового плану щодо розмінування територій;

територій; необхідність розширити мандат ОБСЄ в Україні, зокрема, щоб її спостерігачі працювали в зоні конфлікту «24 години на добу, сім днів на тиждень».

в Україні, зокрема, щоб її спостерігачі працювали в зоні конфлікту «24 години на добу, сім днів на тиждень». зустріч через чотири місяці, щоб обговорити таке непросте питання, як місцеві вибори на нині окупованій частині Донбасу.

Тим часом, виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив, що Україна і Росія не досягли ніяких домовленостей щодо газу, і переговори будуть тривати, при цьому українська сторона не пішла на «обнулення» взаємних претензій із російською, як того домагається Москва.

Більше про підсумки саміту читайте у живому блозі Радіо Свобода.

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Поки російські гібридні сили на Донбасі зменшили свою активність, українські військові – у повній бойовій готовності. Що думають солдати про переговори лідерів «нормандської четвірки» – у відео Радіо Свобода.

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Росія не зможе приймати в себе жодну з подій, пов’язаних із великими спортивними заходами, протягом чотирьох років;

Росія не може претендувати на те, щоб приймати в себе Олімпійські чи Паралімпійські ігри 2032 року

«чисті» російські спортсмени зможуть брати участь у змаганнях лише під нейтральним прапором

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