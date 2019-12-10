Радіо Свобода Daily: Підсумки переговорів «нормандської четвірки»

Зустріч Путіна і Зеленського – головне
Вперше за три роки у Парижі зустрілися лідери «нормандської четвірки» – України, Росії, Франції та Німеччини. Перемови проходили у Єлисейському палаці. Володимир Зеленський провів окремі зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель.
Цікава деталь, на яку звернули увагу журналісти: Макрон та Путін підказали українському президенту повернутися до камер під час протокольної зйомки в перші хвилини зустрічі.
Близько 21:00 переговори були перервані заради зустрічі Зеленського і Путіна тет-а-тет, яка тривала близько години.
Після зустрічі з українським колегою Путін висловив задоволення результатами цієї зустрічі. А під час пресконференції після закінчення саміту повторив попередні позиції Кремля.
«Було все дуже предметно. Було важливо домовитися про чіткі конкретні кроки і отримати згоду від всіх країн учасників. Українська сторона наполягала, що безпекова ситуація – найважливіше», – прокоментував Зеленський. Він наголосив, що лише у випадку забезпечення безпеки можна вирішити політичні питання.
Отже, під час підсумкової пресконференції учасники заявили, що домовилися, зокрема, про:
- сприяння звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх»;
- «повне всебічне та безстрокове» припинення вогню, яке має розпочатися до кінця 2019 року;
- про ще три ділянки розведення сил, яке мають здійснити до березня наступного року;
- розробку та реалізацію нового плану щодо розмінування територій;
- необхідність розширити мандат ОБСЄ в Україні, зокрема, щоб її спостерігачі працювали в зоні конфлікту «24 години на добу, сім днів на тиждень».
- зустріч через чотири місяці, щоб обговорити таке непросте питання, як місцеві вибори на нині окупованій частині Донбасу.
Тим часом, виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив, що Україна і Росія не досягли ніяких домовленостей щодо газу, і переговори будуть тривати, при цьому українська сторона не пішла на «обнулення» взаємних претензій із російською, як того домагається Москва.
Більше про підсумки саміту читайте у живому блозі Радіо Свобода.
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