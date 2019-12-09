«Справжнє кіно для справжніх українців»: перші реакції на фільм «Чорний Ворон» за романом Шкляра

5 грудня в Україні стартував прокат фільму «Чорний ворон» – екранізації українського бестселлера Василя Шкляра. Він розповідає про боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-х роках.

Як глядачі сприйняли фільм? Чи сподобався він фанатам роману?

Радіо Свобода зібрало перші відгуки на фільм. Якщо ви ще досі не ходили на нього, то ми обіцяємо – без спойлерів.

Режисером стрічки «Чорний ворон» є Тарас Ткаченко. Ще на початку виробництва стрічки, він пообіцяв, що співпрацюватиме з автором «Чорного Ворона».

«Екранізація «Чорного ворона», звичайно, буде відрізнятися від книги, але ми обов’язково дотримаємося ідеологічних поглядів автора. У роботі над стрічкою ми співпрацюємо з Василем Шклярем. Тема твору дуже актуальна для українців сьогодні. Коли автор писав книгу, було лише передчуття війни, яка розгорнулась зараз на сході. Ми ж у фільмі розповімо історію очима сучасної людини, у чиїй країні палає війна. Сподіваємося, що історія, яку ми знімаємо, об’єднає всю державу», – цитує Ткаченка прес-служба Держкіно.

Державна фінансова підтримка фільму становить 5,088 мільйона гривень, що є чвертю від загальної вартості виробництва.

Сам Василь Шкляр перед виходом фільму зазначав у інтерв’ю Радіо Свобода, що він задоволений тим, як просувається його виробництво: «Мені подобається режисер, актори, взагалі творчий колектив дуже класний. Ви знаєте, що за те, щоб екранізувати цей фільм, була тривала боротьба, за це бралися дуже відомі люди, і здавалося б впливові, в тому числі Віктор Ющенко, але це нікому не вдавалося».

Колишній глава Держкіно Пилип Іллєнко розповів про свою історію знайомства з Василем Шкляром.

Народний депутат Володимир В'ятрович вже схвально відгукнувся на стрічку.

Колишній Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко назвав «Чорний ворон» «справжнім кіно для справжніх українців»:

Сам Василь Шкляр потішився таким реакціям:

Дописувач Євген Стеблівський розповів про надзвичайно потужну, на його думку, енергетику фільму: «Це дійсно – повстанці, хотілось сказати: «Вірю!». Коли в деякі моменти картинка переставала вражати, відкочувалась у традиційне село, ліс, табір – раптом знову відбувався крутий «екшн», дія, щось зовсім неждане».

Продюсерка Вікторія Веселовська пише: «Фільм, який вартий уваги, 2 годин часу і коштів за квиток, аби українське кіно й надалі розвивалося!».

Дописувачка Марина Мірзаєва розповіла, наскільки романи Шкляра вплинули на формування її особистості.

Багато глядачів все ж нарікають, що переглянути стрічку «Чорний ворон» не так вже й просто.

Втім, є й негативні відгуки.

Журналіст Єгор Шуміхін пише про те, що йому фільм «не зайшов»:





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