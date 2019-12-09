З яких причин українцям відмовляють у американській візі?

У 2019 фіскальному році Сполучені Штати відмовили у видачі візи для тимчасових поїздок (візи типу B-1/B-2) майже кожному другому українцеві, який звернувся для отримання візи. Про це йдеться у звіті Державного департаменту.

Як повідомляє Голос Америки, згідно зі статистикою, 45,06% заявників з України на такий тип візи у цьому році отримали відмову.

Для порівняння, у Росії відсоток відмов становить 15,19%, у Білорусі – 21,93%, у Польщі – 2,76%. З сусідніх країн вища кількість відмов лише в Молдові – 58,03%.

Віза типу B1 видається для ділових цілей, віза В2 - для людей, що планують відвідати США з туристичною або лікувальною метою.

Рішення про видачу візи ухвалює консульський офіцер.

Чому відмовляють?

На офіційному сайті Державного департаменту США вказують найпоширеніші причини відмови у візі.

Серед них можуть бути такі:

Помилки при заповненні анкети та документів;

Неспроможність довести, що заявник не збирається іммігрувати в США;

Недостатня кількість грошей чи фінансової підтримки для перебування в США;

Наявність судимостей;

Шахрайство з метою отримати візу;

Якщо протягом попередньої поїздки заявник залишився у США після прострочення візи.



Втім, кінцеве рішення про в'їзд до Сполучених Штатів ухвалює інспектор міграційної служби вже на пункті перетину кордону.

Тому навіть наявність візи не може стовідсотково гарантувати в'їзду до США.

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