У США підтвердили візит Лаврова у Вашингтон

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поїде до Вашингтону, де 10 грудня проведе переговори із державним секретарем США Майком Помпео, повідомив Держдепартамент США 9 грудня.

Помпео і Лавров обговорять «широке коло регіональних і двосторонніх питань», йдеться в повідомленні.

Як повідомляли 6 грудня видання The Washington Post і AP, після зустрічі має відбутися пресконференція.

За повідомленнями, двоє дипломатів обговорять Україну, Сирію, питання контролю над озброєнням й інші питання, двосторонніх відносин США і Росії, які останнім часом загострилися.

Перед зустріччю Помпео і Лаврова, 9 грудня, у Парижі відбудеться «нормандський саміт», на якому лідери Франції, Німеччини, України і Росії говоритимуть про досягнення миру на Донбасі.

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова раніше заявила, що зустріч Лаврова готується на 10 грудня, але подробиць вона не навела.

Помпео і Лавров зустрічалися кілька разів за останній рік і періодично спілкувалися по телефону.

Лавров і тодішній посол Росії у Вашингтоні Сергій Кисляк зустрілися в Білому домі з президентом Дональдом Трампом у травні 2017 року, перш ніж Помпео обійняв посаду держсекретаря.

Наразі невідомо, чи зустрінеться Лавров із Трампом під час цього візиту.