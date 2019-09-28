Генасамблея ООН: Помпео і Лавров обговорили контроль за озброєнням

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 27 вересня в Нью-Йорку, де триває сесія Генеральної асамблеї. Про це сам Помпео повідомив у Твітері 27 вересня.

Зустрія пройшла за закритими дверима, спільного брифінгу після неї не було. Помпео повідомив, що перемови стосувалися «двосторонніх питань та низки глобальних викликів, в тому числі контролю за озброєнням».

«Хоча є напрямки, по яких у нас із Росією напружені стосунки, нам треба шукати конструктивний шлях для руху вперед. Ми працювали разом раніше – ми можемо робити це знову».

Як повідомляють російські ЗМІ зі слів Лаврова, сторони обговорили подовження Договору про заходи з подальшого скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння (СНО-3), а також мораторій на випробування ракет середньої дальності.

Дія СНО-3 збігає на початку 2021 року, якщо сторони не домовляться про її подовження. Росія вже заявляла про готовність із неї вийти.

На початку 2019 року США заявили про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Вашингтон обґрунтував це тим, що Москва порушує умови договору і продовжує розробляти заборонені озброєння.

Читайте також: Путін закликав країни НАТО відмовитися від розміщення ракет в Європі – ЗМІ​

Росія відкинула звинувачення, але також оголосила про вихід із договору. 3 липня президент Росії Володимир Путін офіційно підписав закон про призупинення виконання ДРСМД. 2 серпня США оголосили, що офіційно припиняють свою участь в ДРСМД.

Договір про ракети середньої і меншої дальності був укладений США і СРСР в 1987 році. За ним були ліквідовані крилаті і балістичні ракети з дальністю польоту від 500 до 5500 кілометрів.