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26 Вересень 2019, Київ 19:44
Новини | Міжнародні

США розширили санкції проти Росії

Вашингтон періодично карає російські компанії і фізичних осіб за обхід санкції задля допомоги сирійському уряду

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Міністерство фінансів США повідомило про застосування санкцій проти Росії, зокрема п’ять суден, однієї фірми і трьох фізичних осіб через «участь у схемі ухилення від санкцій з метою полегшити доставку реактивного палива російським військам, які діють в Сирії». Про це йдеться в повідомленні пресслужби американського відомства.

Згідно з повідомленням, під санкції потрапила фірма Maritime Assistance, яка вказується Мінфіном як «підставна компанія» «Совфрахта», а також троє її співробітників.

/**/ /**/ /**/ «Я б розглянув це, якби вони зробили те, що було б добре для нас», – сказав Трамп в інтерв’ю агентству Reuters
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Міністерство фінансів США періодично запроваджує санкції проти фізичних осіб і компаній, які, за даними американської влади, залучені до надання нафти і фінансування сирійському уряду.

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