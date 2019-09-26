США розширили санкції проти Росії

Міністерство фінансів США повідомило про застосування санкцій проти Росії, зокрема п’ять суден, однієї фірми і трьох фізичних осіб через «участь у схемі ухилення від санкцій з метою полегшити доставку реактивного палива російським військам, які діють в Сирії». Про це йдеться в повідомленні пресслужби американського відомства.

Згідно з повідомленням, під санкції потрапила фірма Maritime Assistance, яка вказується Мінфіном як «підставна компанія» «Совфрахта», а також троє її співробітників.

Міністерство фінансів США періодично запроваджує санкції проти фізичних осіб і компаній, які, за даними американської влади, залучені до надання нафти і фінансування сирійському уряду.