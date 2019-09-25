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25 Вересень 2019, Київ 11:40
Новини | Міжнародні

Путін закликав країни НАТО відмовитися від розміщення ракет в Європі – ЗМІ

Володимир Путін закликав інші країни підтримати російську ініціативу про мораторій на розміщення ракет

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Президент Росії Володимир Путін направив лідерам десятків країн, в тому числі всім членам НАТО, листа з пропозицією запровадити мораторій на розгортання в Європі й інших регіонах ракет середньої і меншої дальності (РСМД), пише «Коммерсант» із посиланням на дипломата з країни НАТО, який приїхав на сесію Генеральної асамблеї ООН.

За його словами, лист був відправлений 19 вересня. Послання аналогічного змісту отримали також голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Федеріка Могеріні і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

У листі Путіна йдеться про те, що Росія вже оголосила про рішення не розміщувати ракети середньої і меншої дальності в Європі та інших регіонах, поки від цього будуть утримуватися американці, але США відмовилися взяти на себе аналогічні зобов’язання. Путін закликав інші країни підтримати російську ініціативу про мораторій на розміщення ракет.

/**/ /**/ /**/ Жодних ознак того, що Росія має намір дотримуватися умов договору РСМД немає, каже очільник НАТО
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Також російський президент зазначив, що Москва готова обговорювати якісь «верифікаційні заходи», яких потребує втілення мораторію в життя. «Особливо в умовах, коли на території Європи вже розміщені пускові установки для ракет середньої дальності», – пише Путін.

Співрозмовник «Комерсанта» в одній із країн, куди було відправлено послання, заявив, що НАТО не розглядає пропозицію Москви всерйоз, оскільки вважає, що Росія такі ракети на своїй території вже розгорнула.

Першими про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) на початку цього року оголосили Сполучені Штати Америки. У Вашингтоні заявили, що Москва порушує умови договору і продовжує розробляти заборонені озброєння.

Росія відкинула звинувачення, але також оголосила про вихід із договору. 3 липня президент Росії Володимир Путін офіційно підписав закон про призупинення виконання ДРСМД. 2 серпня США оголосили, що офіційно припиняють свою участь в ДРСМД.

Раніше в НАТО заявляли, що на початку серпня оголосять про можливі заходи у відповідь після припинення дії договору. При цьому не йдеться про розміщення американських ядерних ракет в Європі.

Договір про ракети середньої і меншої дальності був укладений США і СРСР в 1987 році. За ним були ліквідовані крилаті і балістичні ракети з дальністю польоту від 500 до 5500 кілометрів.

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