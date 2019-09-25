Путін закликав країни НАТО відмовитися від розміщення ракет в Європі – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін направив лідерам десятків країн, в тому числі всім членам НАТО, листа з пропозицією запровадити мораторій на розгортання в Європі й інших регіонах ракет середньої і меншої дальності (РСМД), пише «Коммерсант» із посиланням на дипломата з країни НАТО, який приїхав на сесію Генеральної асамблеї ООН.

За його словами, лист був відправлений 19 вересня. Послання аналогічного змісту отримали також голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Федеріка Могеріні і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

У листі Путіна йдеться про те, що Росія вже оголосила про рішення не розміщувати ракети середньої і меншої дальності в Європі та інших регіонах, поки від цього будуть утримуватися американці, але США відмовилися взяти на себе аналогічні зобов’язання. Путін закликав інші країни підтримати російську ініціативу про мораторій на розміщення ракет.

Також російський президент зазначив, що Москва готова обговорювати якісь «верифікаційні заходи», яких потребує втілення мораторію в життя. «Особливо в умовах, коли на території Європи вже розміщені пускові установки для ракет середньої дальності», – пише Путін.

Співрозмовник «Комерсанта» в одній із країн, куди було відправлено послання, заявив, що НАТО не розглядає пропозицію Москви всерйоз, оскільки вважає, що Росія такі ракети на своїй території вже розгорнула.

Першими про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) на початку цього року оголосили Сполучені Штати Америки. У Вашингтоні заявили, що Москва порушує умови договору і продовжує розробляти заборонені озброєння.

Росія відкинула звинувачення, але також оголосила про вихід із договору. 3 липня президент Росії Володимир Путін офіційно підписав закон про призупинення виконання ДРСМД. 2 серпня США оголосили, що офіційно припиняють свою участь в ДРСМД.

Раніше в НАТО заявляли, що на початку серпня оголосять про можливі заходи у відповідь після припинення дії договору. При цьому не йдеться про розміщення американських ядерних ракет в Європі.

Договір про ракети середньої і меншої дальності був укладений США і СРСР в 1987 році. За ним були ліквідовані крилаті і балістичні ракети з дальністю польоту від 500 до 5500 кілометрів.