Шойгу: Росія не буде розгортати нові ракети, поки цього не робитимуть США

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляє, що Москва не розгортатиме нові ракети доти, поки Вашингтон чинитиме так само в Європі й Азії.

В ефірі телеканалу «Росія-24» 18 серпня він заявив, що Москва готова до діалогу зі США щодо ракет середньої і меншої дальності.

«Ми, як і раніше, залишаємо двері відчиненими, ми, як і раніше, дотримуємося того, що поки (у США – ред.) не з’являться такі системи в Європі, ми нічого робити такого не будемо, і у нас не з’являться, поки не з'являться [американські ракети] в Азії, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, і у нас не буде там», – цитує Шойгу російське державне агентство новин ТАСС.

2 серпня офіційно втратив чинність договір про ядерні ракетні озброєння, який забороняв цілий клас таких ракет. І США, і Росія того дня підтвердили, що виходять із договору, що проіснував 31 рік. При цьому обидві сторони звинуватили одна одну в його зриві.

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Двосторонній договір 1988 року про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності, відомий за скороченням РСМД чи ДРСМД, а англійською INF, заборонив США і тодішньому Радянському Союзові розробляти, виробляти чи розгортати крилаті і балістичні ракети наземного базування з досяжністю від 500 до 5 500 кілометрів. Небезпека такого типу озброєнь у тому, що короткий час польоту цих ракет фактично позбавляє протиракетну оборону можливості належно відреагувати.

Критики попереджають, що зрив цього договору може спричинити нові перегони озброєнь між США і Росією, яка стала в ньому наступницею СРСР, а також далі загострити відносини з Китаєм. Пекін, який не був зв’язаний договором, має багато типів таких ракет, що потрапляли б під заборону, але тепер аналогічні ракети і США, і Росії можуть опинитися неподалік китайських кордонів.

Нині США заявляють, що закликають Росію до переговорів про новий договір про скорочення ядерних озброєнь і також сподіваються на участь у ньому й Китаї. Пекін уже дав знати, що не має наміру обмежувати себе таким договором.