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18 Липень 2019, Київ 10:41
Новини | Міжнародні

«Ми повинні бути готові до світу з великою кількістю російських ракет» – Столтенберґ

Жодних ознак того, що Росія має намір дотримуватися умов договору РСМД немає, каже очільник НАТО

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що час для порятунку ключового договору про контроль над озброєннями епохи Холодної війни вичерпується, а жодних ознак того, що Росія має намір дотримуватися його умов немає. Про це очільник НАТО заявив 18 липня в інтерв’ю ВВС.

«Ми повинні бути готові до світу без договору РСМД (про ліквідацію ракет середньої і малої дальності – ред.) і з великою кількістю російських ракет», – сказав Столтенберґ.

Він заявив, що ракетний договір був «наріжним каменем в контролі над озброєннями протягом десятиліть, і тепер ми бачимо його кончину».

/**/ /**/ /**/ Dерховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Моґеріні
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ЄС закликав Росію зберегти ракетний договір і дотримуватися його умов

Договір РСМД, укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч 500 кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року.

1 лютого США остаточно оголосили про свій вихід із договору про обмеження на ракети з Росією через його порушення з боку Москви, яке там заперечують. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про зупинку Росією дії договору про ракети середньої та малої дальності.

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