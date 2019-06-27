США дотримуватимуться положень договору про РСМД до кінця його дії – Пентагон

США дотримуватимуться положень договору про ракети середнього і меншого радіусу дії до останньої хвилини його чинності. Про це 27 червня після зустрічі учасників НАТО в Брюсселі заявив виконувач обов’язків міністра оборони США Марк Еспер.

Керівник Пентагону заявив, що Росія є підбурювачем агресії в Європі. За словами Еспера, військовий союз має бути готовий до відповіді на дії Москви. Марк Еспер також зазначив, що США розробляють звичайні неядерні ракети, які мають властивості ракет середнього радіусу дії, і ця зброя стане елементом європейської системи протиракетної оборони.

Еспер повідомив, що Росія розвиває потенціал у космосі та кіберпросторі. За інформацією американської сторони, в 2020 році Москва витратить 28 мільярдів доларів на модернізацію ядерних ракет різного базування. Раніше глава Пентагону сказав, що США не планують розміщувати в Європі ядерну зброю.

СРСР і США підписали договір про ліквідацію ракет середнього і меншого радіусу дії в 1987 році. З 1988 року в Європі не було балістичних і крилатих ракет, здатних пролетіти відстань від 500 до 5 тисяч 500 кілометрів.

У лютому США розпочали процедуру виходу з угоди. У Вашингтоні вважають, що прийнята на озброєння Росією ракета «Новатор» порушує умови домовленостей. Москва відкинула звинувачення і також призупинила участь в договорі. У НАТО неодноразово закликали Росію до дотримання договору і ліквідації ракет, які не відповідають угоді.