Міністр оборони США:розповів про випереджувальні заходи щодо «російської загрози»

Новий міністр оборони США Марк Еспер перебуває у першій закордонній робочій поїздці. На шляху до Австралії глава Пентагону Еспер зробив зупинку на Гаваях, де у бесіді з журналістами прокоментував ситуацію із після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Журналісти, зокрема, запитали міністра чи не призведе це до гонки озброєнь:

– Я не бачу на даний момент жодної гонки озброєнь ... Маю на увазі, що цим займалася Росія – вони розробляли ці системи у порушення угоди, а не ми.

Ми не плануємо створювати ракети середньої і меншої дальності, споряджені ядерними боєголовками

І ви знаєте, що мається на увазі під гонкою озброєнь у традиційному сенсі цього слова і у ядерному контексті. Просто зараз ми не плануємо створювати ракети середньої і меншої дальності, споряджені ядерними боєголовками. Це росіяни, ймовірно, розробляли їх в порушення договору. Тому я не бачу тут жодної гонки озброєнь.

Я бачу, що ми вдаємося до попереджувальних заходів для нарощування можливостей, які нам необхідні, ... щоб гарантувати нашу здатність впоратися з російською загрозою ... де б вона не виникла.

Як до цього ставиться НАТО?

– Давайте будемо чесні: Росія порушувала цю угоду протягом багатьох років,починаючи ще з часів правління Обами, а можливо і раніше. Вони порушували Договір (ДРСМД).

Тільки ми дотримувались ДРСМД і це визнаємо не лише ми, але і наші союзники по НАТО, генеральний секретар НАТО.

Прийшов час нам позбутися цього обтяжливого для нас договору, і дозволити собі переслідувати наші власні інтереси. Наші союзники по НАТО поділяють цю точку зору.

Потрібна нова угода?

Ми повинні домовитися з росіянами щодо контролю за нестратегічною ядерною зброєю

– Нам потрібно поглянути на кілька речей, які змінилися. Наприклад, Росія додала [в свій арсенал] стратегічні озброєння з моменту ратифікації договору СНО-III (Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь - ред.).

Нам потрібно подумати про включення цієї зброї у [нову] угоду.

Друге: ми повинні подумати про багатосторонній договір за участі інших країн.

Якщо ми дійсно хочемо уникнути гонки озброєнь, нам потрібен багатосторонній договір.

І третє: думаю, нам потрібно вийти за рамки стратегії «нового СНО» і дійсно почати взаємодіяти з росіянами щодо контролю за нестратегічною ядерною зброєю.

У них є тисячі одиниць такої зброї, наскільки я пам'ятаю, і нам потрібно вирішити це питання, щоб забезпечити стратегічну стабільність.