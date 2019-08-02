Держдепартамент США руйнує міфи російських медіа про гонку озброєнь

Державний департамент США випустив статтю-спростування міфів російських медіа щодо Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД). Офіційно США виходять із ДРСМД сьогодні, 2 серпня 2019 року.

Серед наведених міфів, згідно з Держдепом:

Росія: РФ зацікавлена продовжувати діалог щодо ДРСМД, а США – навпаки.



Держдеп: США провели понад шість років у діалозі з Російською Федерацією, щоб спробувати вирішити питання невиконання вимог Росією. До припинення своїх зобов'язань США 2 лютого Сполучені Штати піднімали питання порушення ДРСМД Росією у більш ніж 30 контактах, у тому числі на найвищих рівнях влади. Протягом останніх пів року високопосадовці США продовжували обговорювати питання ДРСМД зі своїми російськими колегами, враховуючи Державного секретаря Помпео у Сочі 14 травня 2019 року та під час діалогу зі стратегічної безпеки 17 липня 2019 року, де заступник державного секретаря Салліван очолив міжвідомчу делегацію США.

Росія: Ми дали американцям детальну інформацію про те, коли і на якій відстані проводилися випробування цієї ракети. (Йдеться про крилату ракету наземного базування​ 9M729​. Її Росія почала розробляти вже після підписання ДРСМД. Американська сторона впевнена, що радіус ураження ракети порушує договір – ред.)

Понад чотири роки Росія заперечувала існування ракети і не надавала жодної інформації про неї

​Держдеп: Понад чотири роки Росія заперечувала існування ракети і не надавала жодної інформації про неї, незважаючи на те, що США надавали Росії розташування місць випробувань та назви компаній, що розробляли та виробляли ракети. За останні шість років США поставили Росії багато запитань – вони завжди стосувалися тих фактів, що кажуть про тривале порушення (ДРСМД), яке Росія відмовляється обговорювати. Росія відмовилася відповідати на ключові американські питання щодо її ракети.

Росія: Сполучені Штати фабрикують свої звинувачення проти Росії як привід для виходу з договору.

Російська Федерація нарощує та використовує нові потужності для наступу, заборонені ДРСМД

​Держдеп: Російська Федерація нарощує та використовує нові потужності для наступу, заборонені ДРСМД. Російська Федерація створила цю проблему, а не США. США давно стверджують, що ДРСМД сприяє глобальній безпеці та стабільності.

Напередодні в інтерв'ю C-SPAN президент США Дональд Трамп висловив думку щодо укладення нового договору з Росією.