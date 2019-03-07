Україна залишає за собою право створювати ракетне озброєння – МЗС про вихід Росії з ДРСМД

Вихід Росії з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) і потенційний військовий тиск Москви на європейських членів НАТО створюють «серйозну загрозу всьому європейському континенту», заявило 7 березня Міністерство закордонних справ України.

«Україна залишає за собою право створювати збройні системи, необхідні для забезпечення своєї обороноздатності, у тому числі відповідне ракетне озброєння», – ідеться в коментарі зовнішньополітичного відомства.

«Оскільки Верховна Рада України ніколи не ратифікувала зазначену угоду, Україна неухильно дотримувалась положень ДРСМД фактично на добровільній основі… Україна спільно з американськими партнерами засудила розробку та випробування РФ балістичної ракети РС-26 «Рубеж» на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових можливостей оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М», зокрема через модернізацію крилатих ракет, що входять до його складу. Саме «Іскандер-М» був зафіксований під час військових навчань на окупованій території України в Автономній Республіці Крим», – також зазначає МЗС України.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про припинення участі своєї країни в основоположному договорі, який символізував завершення гонки озброєнь та «холодної війни» між СРСР та США. Про це 4 березня повідомив офіційний сайт глави російської держави.

У тексті йдеться про те, що указ ухвалений, «виходячи з необхідності вжиття невідкладних заходів у зв'язку з порушенням Сполученими Штатами Америки своїх зобов’язань за Договором між СРСР і США про ліквідацію їхніх ракет середньої дальності і меншої дальності від 8 грудня 1987 року».

20 лютого російський президент Володимир Путін, виступаючи з посланням до Федеральних зборів (верхньої палати парламенту Росії), заявив, що у відповідь на вихід Сполучених Штатів з договору про ракети середньої і меншої дальності Росія розгорне ракетні системи, які будуть націлені не тільки на озброєння, але і на центри ухвалення рішень на території США та їхніх союзників.

Сполучені Штати Америки 1 лютого остаточно оголосили про свій вихід із важливого договору про обмеження на ракети з Росією через його порушення з боку Москви, яке там заперечують.

2 лютого про те, що Росія припиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії, повідомив президент Росії Володимир Путін.

Договір РСМД, укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч 500 кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року.