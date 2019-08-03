США висловили позицію щодо нових ракет після провалу ДРСМД

Міністр оборони США Марк Еспер висловив позицію Вашингтону щодо розміщення нових американських ракет наземного базування середньої досяжності після того, як перестав діяти договір із Росією про заборону таких ракет.

Як сказав він у перебігу візиту до Австралії, США хотіли б розмістити такі ракети в Азії «раніше чи пізніше».

За його словами, він би хотів, щоб це зайняло кілька місяців, але він визнав, що «такі речі мають тенденцію затягуватися довше, ніж можна було сподіватися».

Еспер не уточнив, де саме він хотів би розмістити такі ракети.

Попереднього дня, 2 серпня, офіційно припинив чинність визначний договір про ядерні ракетні озброєння, який забороняв цілий клас таких ракет. І США, і Росія того дня підтвердили, що виходять із договору, що проіснував 31 рік. При цьому обидві сторони звинуватили одна одну в його зриві.

Двосторонній Договір 1988 року про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності, відомий за скороченням РСМД чи ДРСМД, а англійською INF, заборонив США і тодішньому Радянському Союзові розробляти, виробляти чи розгортати крилаті і балістичні ракети наземного базування з досяжністю від 500 до 5 500 кілометрів. Небезпека такого типу озброєнь у тому, що короткий час польоту цих ракет фактично позбавляє протиракетну оборону можливості належно відреагувати.

Критики попереджають, що зрив цього договору може спричинити нові перегони озброєнь між США і Росією, яка стала в ньому наступницею СРСР, а також далі загострити відносини з Китаєм. Пекін, який не був зв’язаний договором, має багато типів таких ракет, що потрапляли б під заборону, але тепер аналогічні ракети і США, і Росії можуть опинитися неподалік китайських кордонів.

Нині США заявляють, що закликають Росію до переговорів про новий договір про скорочення ядерних озброєнь і також сподіваються на участь у ньому й Китаї. Пекін уже дав знати, що не має наміру обмежувати себе таким договором.