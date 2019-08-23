Рада безпеки ООН обговорила випробування Сполученими Штатами крилатої ракети

У Раді безпеки ООН 22 серпня відбулося екстрене засідання, скликане за ініціативою Росії і Китаю в зв’язку з недавнім випробуванням США крилатої ракети. На думку Москви і Пекіна, дії Вашингтона несуть загрозу міжнародній безпеці.

Виконувам обов’язків посла США в ООН Джонатан Коен на засіданні звинуватив Росію в порушенні умов договору та розробці ракет, дальність яких була заборонена. Коен також закликав Москву повідомити про обставини інциденту, який стався 8 серпня під Сєвєродвінськом. Крім того, Коен звинуватив Китай у нарощуванні ракетного потенціалу.

Виконувач обов’язків посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що світ стоїть в одному кроці від гонки озброєнь через геополітичні амбіції США. За словами Полянського, звинувачення Вашингтона на адресу Москви в порушенні договору є голослівними.

Посол Китаю в ООН Лю Цзеї зазначив, що договір був важливий для стримування гонки озброєнь. Він закликав США і Росію до діалогу і вказав на негативні наслідки після виходу Вашингтона з договору. Лю Цзеї заявив, що звинувачення США на адресу Китаю є необґрунтованими.

Вашингтон повідомив про випробування крилатої ракети 19 серпня. Це було перше випробування після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД0. Снаряд пролетів понад 500 кілометрів і вразив ціль.

Раніше Сполучені Штати не могли розробляти ракети наземного базування дальністю від 500 до 5 500 кілометрів через зобов'язання за ДРСМД, укладеного з Радянським Союзом у 1987 році. США вийшли з угоди 2 серпня 2019 року, пояснивши своє рішення тим, що Росія протягом багатьох років порушувала двосторонні домовленості. Москва звинувачення відкидає.