Путін доручив підготувати «симетричну відповідь» на випробування крилатої ракети в США

Президент Росії Володимир Путін доручив російським відомствам підготувати «симетричну відповідь» на випробування США крилатої ракети «Томагавк». Як повідомляє 23 серпня пресслужба Кремля, Путін сказав про це на нараді з постійними членами Ради безпеки Росії.

Доручення, зокрема, отримали Міністерство оборони Росії і Міністерство закордонних справ. Вони разом з «іншими профільними відомствами» мають проаналізувати рівень «загрози, створюваної згаданими діями Сполучених Штатів».

«При цьому Росія, як і раніше, відкрита до рівноправного і конструктивного діалогу зі Сполученими Штатами Америки для відновлення довіри і зміцнення міжнародної безпеки», – йдеться в повідомленні.

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Як заявили в Кремлі, Росія не буде втягнутою у «витратну, руйнівну для її економіки гонку озброєнь», попри те, що «для всіх очевидно», що США вийшли з Договору про ракети середньої і меншої дальності, «щоб приховати роботи, які Вашингтон здійснює» в його порушення.

Вашингтон повідомив про випробування крилатої ракети 19 серпня. Це було перше випробування після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Снаряд пролетів понад 500 кілометрів і вразив ціль.

Раніше Сполучені Штати не могли розробляти ракети наземного базування дальністю від 500 до 5 500 кілометрів через зобов'язання за ДРСМД, укладеного з Радянським Союзом у 1987 році.

США вийшли з угоди 2 серпня 2019 року, пояснивши своє рішення тим, що Росія протягом багатьох років порушувала двосторонні домовленості. Москва звинувачення відкидає, але також зупинила свою участь у договорі.