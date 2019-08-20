У Росії заявили, що США «нагнітають напругу», тестуючи наземну ракету після скасування ДРСМД

Москва звинуватила Сполучені Штати в нагнітанні військової напруги після повідомлення про перше випробування першої крилатої ракети наземного базування з досяжністю понад 500 кілометрів. Про це заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив державному новинному агентству ТАСС.

Він звернув увагу на те, що випробування відбулися за 16 днів після виходу США з Договору про ракети середньої і малої дальності дії, який обмежував розробку таких озброєнь. Як стверджує Рябков, це вказує на те, що Вашингтон готувався до виходу з угоди.

«Все це викликає жаль. США очевидно взяли курс на нагнітання військової напруги», – заявив представник російського МЗС.

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Водночас він заявив, що Кремль «на провокації не піддається». За словами Рябкова, Росія утримуватиметься від розгортання наземних систем середньої дальності до тих пір, доки такі системи не будуть розгорнуті США в якомусь із регіонів світу.

Член Комітету оборони Ради Федерації Росії Франц Клінцевич натомість, критикуючи крок Вашингтону, заявив, що відповідь Кремля буде швидкою і, ймовірно, «асиметричною».

«Ми, очевидно, зробимо все, що можео, у найкоротші терміни, щоб не дозволити США досягнути першості в цьому виді озброєнь», – заявив він російським ЗМА після запуску американської ракети.

Договір про ракети середньої і малої дальності не забороняв виробництво ракет проміжного діапазону, лише їх запуск.

19 серпня Сполучені Штати Америки випробували першу крилату ракету наземного базування з досяжністю понад 500 кілометрів, що була заборонена договором із Росією, з якого обидві сторони вийшли 2 серпня.

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Двосторонній Договір 1988 року про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності, відомий за скороченням РСМД чи ДРСМД, а англійською INF, забороняв США і тодішньому Радянському Союзові розробляти, виробляти чи розгортати крилаті і балістичні ракети наземного базування з досяжністю від 500 до 5 500 кілометрів. Небезпека такого типу озброєнь у тому, що короткий час польоту цих ракет позбавляє протиракетну оборону протилежної сторони можливості належно відреагувати.

Критики попереджають, що зрив цього договору може спричинити нові перегони озброєнь між США і Росією, яка стала в ньому наступницею СРСР, а також далі загострити відносини з Китаєм. Пекін, який не був зв’язаний договором, має багато типів таких ракет, що потрапляли б під заборону, але тепер аналогічні ракети і США, і Росії можуть опинитися неподалік китайських кордонів.

Нині США заявляють, що закликають Росію до переговорів про новий договір про скорочення ядерних озброєнь і також сподіваються на участь у ньому й Китаю. Пекін уже дав знати, що не має наміру обмежувати себе таким договором.