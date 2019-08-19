Дві російські станції моніторингу ядерної радіації вимкнулися після вибуху в Сєвєродвінську

Через два дні після вибуху у військовій частині під Сєвєродвінськом в Архангельській області Росії дві російські станції, які повинні відстежувати ядерну радіацію в регіоні, перестали передавати дані, повідомив виконавчий секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо газеті Wall Street Journal.

У західній пресі пишуть, що таким чином у Росії намагаються приховати справжній ефект вибуху. Але російська влада заявила, що йдеться лише про проблеми зі «зв’язком і мережею».

Зербо також опублікував схему можливого поширення радіації по території Росії і за її межами.

У всьому світі діють сотні моніторингових станцій, які стежать за дотриманням Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, який забороняє тестувати ядерну зброю.

8 серпня семеро людей загинули на полігоні під Сєвєродвінськом в Архангельській області Росії при випробуванні ракети. Двоє загиблих були військовослужбовцями, п’ять – співробітниками однієї зі структур Росатому. Росгідромет повідомив, що в день вибуху радіаційний фон у Сєвєродвінську короткочасно зріс у 16 разів, але протягом дня нормалізувався. Таку ж інформацію давала пресслужба мерії Сєвєродвінська.

Президент США Дональд Трамп заявив, що на полігоні випробовувалася крилата ракета «Буревісник» з ядерною енергетичною установкою. Офіційно влада Росії не підтверджували, що вибух стався саме на випробуваннях «Буревісника».