У Росії через 5 діб після вибуху визнали підвищення рівня радіації в Сєвєродвінську

Через п’ять діб після вибуху над акваторією Білого моря ракети, в двигуні якої використовувалося радіоактивне ізотопне джерело живлення, російська влада вперше офіційно визнала, що «рівень радіації в Сєвєродвінську короткочасно перевищував фон у 4–16 разів». Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому державною інформагенцією ТАСС 13 серпня.

«На 12:00 за московським часом 8 серпня 2019 року… в шести з восьми пунктів (контролю радіаційної обстановки – ред.) Сєвєрoдвінська зафіксовані перевищення потужності дози гамма-випромінювання в 4-16 разів у порівнянні з фoновими значеннями для даної території», – повідомив Російський гідрометцентр.

Як ідеться в повідомленні, «пікові значення в цей момент досягали від 0,45 до 1,78 мікрозіверта на годину», а вже станом на 14:30 фон «нормалізувався і становив від 0,13 до 0,16 мікрозіверта на годину».

Про вибух в Архангельській області стало відомо 8 серпня. Уночі 10 серпня державна російська корпорація «Росатом» заявила, що під час випробувань вибухнула ракета, в двигуні якої використовувалося радіоактивне ізотопне джерело живлення. Міністерство оборони Росії в першому повідомленні стверджувало, що в атмосферу не потрапили жодні шкідливі речовини. При цьому відділ цивільного захисту адміністрації міста Сєвєродвінськ повідомив, що розташовані в межах міста датчики зафіксували короткочасне підвищення радіаційного фону.

У Сарові Нижегородської області Росії 12 серпня поховали п’ятьох співробітників державної корпорації «Росатом», які загинули під час випробувань в Архангельській області. У повідомленні міністерства оборони йшлося про двох загиблих, але не уточнювало, йдеться про науковців чи військових.