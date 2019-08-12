У Росії поховають співробітників «Росатому», загиблих під час випробувань ракети

У місті Саров Нижегородської області Росії 12 серпня відбудеться похорон співробітників державної корпорації «Росатом», загиблих під час випробувань на полігоні в Архангельській області.

У Сарові оголошена дводенна жалоба у зв'язку із загибеллю п’ятьох співробітників Російського федерального ядерного центру – Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики. Так розпорядився голова міської адміністрації Олексій Голубєв.

З 13:00 11 серпня і до кінця 12 серпня в місті приспущені державні прапори і скасовані розважальні заходи. У постанові йдеться, що це пов’язано із загибеллю людей при виконанні завдання державного значення. Якого саме завдання, в тексті не уточнюється.

10 серпня російська державна корпорація «Росатом» вперше офіційно визнала, що вибух в Архангельській області 8 серпня стався на установці з джерелом радіації. П’ять співробітників загинули, ще троє зазнали травм і опіків різного ступеня тяжкості. Експерти припускають, що в Білому морі могли проходити випробування крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник».