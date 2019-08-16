Північна Корея здійснила новий запуск ракет

Північна Корея вранці 16 серпня випустила дві ракети в східному напрямку в бік Японського моря, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

За повідомленням, ракети пролетіли близько 230 кілометрів на висоті 30 кілометрів. Тип ракет поки що не встановлений.

«Військові моніторять ситуацію в разі додаткових пусків, зберігаючи позицію готовності», – заявили в південнокорейському Генштабі.

Президент США Дональд Трамп запевнив, що запуски ракет не порушують домовленості, яку він уклав із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином щодо запуску балістичних ракет середньої і далекої дальності.

9 серпня Трамп заявив, що попереднього дня отримав від Кіма «дуже гарного листа» і що він може знову зустрітися з лідером Північної Кореї на третьому саміті.

Трамп заявив, що Кім «був незадоволений» спільними американськими і південнокорейськими військовими навчаннями.

Президент США додав, що йому теж «ніколи не подобалися» військові навчання. «Я ніколи не був фанатом. І ви знаєте, чому? Мені не подобається платити за це», – сказав Трамп.

Це вже шостий запуск ракет КНДР за останні три тижні. Сеул розцінює дії Пхеньяну як «демонстрацію сили» і пов’язує зі спільними військовими маневрами Південної Кореї і США.

Сеул закликає Пхеньян припинити запуски балістичних ракет. Південнокорейська влада наголошує, що випробування не сприяють зняттю напруженості на Корейському півострові.

Як припускають американські експерти, ці випробування використовуються Пхеньяном для чинення тиску на Вашингтон на тлі безрезультатних переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова. Вона передбачає повне припинення ядерної програми Північної Кореї в обмін на зняття всіх американських санкцій проти Пхеньяну.