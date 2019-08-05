Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Серпень 2019, Київ 10:20
Новини | Міжнародні

Південна Корея і США починають військові навчання попри застереження Пхеньяна

Під час військових навчань США і Південної Кореї, серпень 2017 року

Дивитись коментарі

Військові Південної Кореї повідомляють про початок спільних навчань із силами США, попри заяви Північної Кореї про те, що військові навчання можуть поставити під загрозу ядерні переговори між Пхеньяном і Вашингтоном.

Міністерство оборони Південної Кореї 5 серпня заявило, що мета переважно комп’ютерних командно-штабних навчань – перевірити потенційну спроможність Сеула перебрати оперативний контроль над своїми військами з Вашингтона.

«Готуються наші спільні навчання щодо перевірки наших потенційних можливостей перебрати оперативний контроль під час воєнного стану», – повідомили в Міноборони.

Наразі у договорі про безпеку США і Південної Кореї зазначено, що командування об’єднаними силами у випадку війни бере на себе американський генерал, але Сеул давно прагне змінити цю позицію.

Міністерство наразі не підтвердило і не спростувало повідомлення про те, що навчання почалися вранці 5 серпня.

Спільні маневри відбуваються після випробувань Північною Кореєю серії ракет малої дальності. Пхеньян назвав свої дії «попередженням» для Півдня, застерігаючи Сеул від спільних навчань із Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрічалися тричі і провели два саміти щодо припинення програми ядерної зброї в Пхеньяні.

Переговори в Ханої в лютому були безрезультатними, оскільки США наполягають на тому, щоб Північна Корея повністю позбулася ядерної зброї, а Пхеньян вимагає послаблення санкцій.

Відео зустрічі Трампа і Кіма. Президент США вперше ступив на північнокорейську землю
Embed
Відео зустрічі Трампа і Кіма. Президент США вперше ступив на північнокорейську землю

No media source currently available

0:00 0:00:58 0:00

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG