Reuters: КНДР здійснила новий запуск ракет

Північна Корея здійснила новий запуск ракет вранці 2 серпня за місцевим часом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Один зі співрозмовників агентства зазначив, що запуск не становив загрози для США. Джерело не уточнило, скільки саме снарядів випустили.

31 липня Південна Корея повідомила про другий за тиждень запуск КНДР балістичних ракет малої дальності. Ракета пролетіла 250 кілометрів. Сеул вважає, що запуск здійснений в рамках тестування нових озброєнь.

Як підкреслили у Сеулі, ракетні випробування не сприяють зниженню напруги на Корейському півострові. КНДР назвала минулий запуск попередженням сусідові за співпрацю з США у військовій сфері. Вашингтон на тлі повідомлень про ракетні запуски заявив, що не буде переглядати спільні військові навчання з Південною Кореєю. Вони заплановані на серпень.