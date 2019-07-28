Влада КНДР відпустила затримане російське судно – посольство

Влада Північної Кореї відпустила російське риболовецьке судно «Сянхайлінь-8», повідомляє посольство Росії в КНДР. За даними дипломатичного представництва, корабель прямує до південнокорейського порту, де двоє членів екіпажу, що мають громадянство Південної Кореї, мають зійти на берег.

Судно «Сянхайлінь-8» затримали вночі проти 17 липня. На його борту перебували 15 росіян та двоє громадян Південної Кореї.

Обставини затримання корабля досі невідомі. Воно йшло на промисел краба, однак, за версією влади Північної Кореї, порушило територіальні води цієї країни.

Лише 24 липня до затриманих допустили представників посольства Росії.

У посольстві КНДР у Москві заявили, що корабель повернеться до Росії після перевірки.​

У травні 2016 року корабель прикордонної охорони Північної Кореї затримав у Японському морі російську яхту «Елфін» з п'ятьма членами екіпажу на борту. Вони поверталися зі спортивної регати в південнокорейському місті Пусан. У момент захоплення судно знаходилося за 85 миль (157 кілометрів) від берега КНДР. Яхта була звільнена після ноти МЗС Росії.