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16 Липень 2019, Київ 09:45
Новини | Міжнародні

Помпео запропонував «більше креативу» в переговорах США і КНДР

Державний секретар США Майк Помпео

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Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Північна Корея і Сполучені Штати можуть «бути трохи більш креативними» у своєму прагненні відновити переговори, спрямовані на припинення ядерної програми Пхеньяна.

У своєму виступі перед американськими ЗМІ 15 липня Помпео не сказав, коли ж саме розпочнуться переговори.

Президент Дональд Трамп зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином минулого місяця. Під час зустрічі Трамп став першим чинним президентом США, який вступив на територію Північної Кореї, і сторони погодилися відновити переговори.

/**/ /**/ /**/ Дональд Трамп і Кім Чен Ин під час зустрічі 30 червня 2019 року
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Трамп і Ин загалом зустрічалися тричі і провели дві зустрічі на високому рівні щодо ядерної програми. Переговори в Ханої в лютому завершилися безрезультатно, оскільки Сполучені Штати наполягали, щоб Північна Корея повністю роззброїлась, тоді як Пхеньян наполягав на повному знятті санкцій.

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