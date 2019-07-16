Помпео запропонував «більше креативу» в переговорах США і КНДР

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Північна Корея і Сполучені Штати можуть «бути трохи більш креативними» у своєму прагненні відновити переговори, спрямовані на припинення ядерної програми Пхеньяна.

У своєму виступі перед американськими ЗМІ 15 липня Помпео не сказав, коли ж саме розпочнуться переговори.

Президент Дональд Трамп зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином минулого місяця. Під час зустрічі Трамп став першим чинним президентом США, який вступив на територію Північної Кореї, і сторони погодилися відновити переговори.

Трамп і Ин загалом зустрічалися тричі і провели дві зустрічі на високому рівні щодо ядерної програми. Переговори в Ханої в лютому завершилися безрезультатно, оскільки Сполучені Штати наполягали, щоб Північна Корея повністю роззброїлась, тоді як Пхеньян наполягав на повному знятті санкцій.