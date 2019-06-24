Помпео: США готові відновити переговори про денуклеаризацію з Пхеньяном

США готові відновити переговори з Північною Кореєю, якщо Пхеньян дасть зрозуміти, що хоче обговорення денуклеаризації, заявляє американський держсекретар Майк Помпео.

Виступаючи перед журналістами 23 червня, Помпео висловив сподівання, що лист, який президент Дональд Трамп нещодавно направив північнокорейському лідеру Кім Чен Ину, «забезпечить хорошу основу для того, щоб почати продовжувати ці важливі дискусії з Північною Кореєю для денуклеаризації» Корейського півострова.

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомляли, що Кім назвав лист від Трампа «чудовим» і заявив, що «серйозно обдумає» його зміст.

Змісту листа ані американські, ані північнокорейські представники не розкривають.

12 червня Трамп заявив, що отримав «дуже особистого, теплого і гарного листа» від Кіма.

Північна Корея здійснила шість ядерних випробувань і стверджує, що розробила ядерну бомбу. Вона також має балістичну ракету, яка, на думку експертів, може досягти США.

Трамп зробив досягнення угоди з Північною Кореєю про ядерну і ракетну програми важливим пунктом своєї зовнішньої політики, але Вашингтон і Пхеньян не досягли значного прогресу.

Сполучені Штати вимагали, щоб Північна Корея повністю відмовилася від ядерної зброї, перш ніж будуть скасовані санкції, запроваджені проти неї. Проте Пхеньян хоче скасування санкцій та інших поступок від Сполучених Штатів при поступовому наближенні до денуклеаризації.