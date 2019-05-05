Північна Корея: Кім спостерігав за черговими ракетними випробуваннями

Північна Корея заявляє, що лідер країни Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями багаторазових ракетних установок і тактичної керованої зброї. Повідомлення з’явилося після того, як напередодні Південна Корея, Японія і США повідомили про нові випробування, проведені Пхеньяном.

Центральне новинне агентство Північної Кореї 4 травня повідомило, що випробування мали на меті «оцінити і перевірити оперативну здатність і точність» зброї.

За повідомленням, Кім Чен Ин наказав провести випробування і наголосив на необхідності «підвищити бойову здатність, щоб захистити політичний суверенітет і економічну спроможність» Північної Кореї.

Деталей Пхеньян не надав.

Після запусків ракет Південна Корея закликала свого сусіда «припинити дії, які загострюють військову напругу на Корейському півострові».

Президент США Дональд Трамп, який раніше мав дві зустрічі з Кімом, написав у Twitter, що він все ще впевнений у здатності досягти угоди з північнокорейським лідером щодо денуклеаризації КНДР.

Читайте також: Північнокорейський лідер Кім готовий віддати ядерну зброю під «залізні» гарантії безпеки

«[Кім] знає, що я з ним і не хоче порушувати свою обіцянку мені. Угода буде», – написав Трамп.

Кім Чен Ин обіцяв утриматися від подальших випробувань ядерної зброї чи міжконтинентальних балістичних ракет, але країна проводить інші випробування зброї.