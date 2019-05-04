Пхеньян вчергове здійснив ракетні випробування

Влада Японії і Південної Кореї повідомила, що удосвіта 4 травня Північна Корея випустила «низку» ракет малої дальності у напрямку Японського моря.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що Пхеньян «випустив кілька снарядів ближнього радіусу дії зі свого півострова Ходо біля міста Вонсан на східному узбережжі в північно-східному напрямку», із приземленням у море. JCS зазначає, що влада Південної Кореї і США аналізують деталі запусків. У Білому домі заявили, що будуть стежити за ситуацією.

З перших повідомлень випливає, що снаряди були балістичними ракетами. Останній запуск такої ракети відбувся в листопаді 2017 року на тлі серії випробувань, які були частиною зусиль Пхеньяна зі створення міжконтинентальної балістичної ракети.

Останні запуски, про які повідомлялося, відбулися на тлі дипломатичного зриву після саміту на початку цього року між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Пхеньян хоче, щоб санкції щодо нього були зняті до того, як він здійснить денуклеаризацію. Вашингтон наполягає на тому, щоб Північна Корея негайно відмовилася від ядерної зброї.