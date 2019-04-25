Північнокорейський лідер Кім готовий віддати ядерну зброю під «залізні» гарантії безпеки

Президент Росії Володимир Путін заявив, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин підтвердив під час їхньої зустрічі, що готовий відмовитися від ядерної зброї, якщо перед цим йому дадуть «залізні» гарантії безпеки. Російський президент наголосив, що і Москва, і Вашингтон хотіли б ядерного роззброєння Північної Кореї, але, за його словами, гарантії безпеки для Північної Кореї мають бути багатосторонніми. Експерти зауважують, що таким чином Володимир Путін натякає на шестисторонні переговори, які велися з цього приводу, поки не зайшли у глухий кут у 2009 році. Путін додав, що Кім попросив його розповісти про нюанси північнокорейської позиції президентові США Дональдові Трампу під час майбутнього російсько-американського саміту.

Перший російсько-північнокорейський саміт відбувся в далекосхідному російському місті Владивостоку, куди в своєму броньованому вагоні прибув північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Зустріч у четвер почалася з бесіди в форматі віч-на-віч, яка тривала близько двох годин, вдвічі довше від запланованого часу, а потім переговори продовжилися в розширеному складі.

Російські агентства повідомляють, що Кім Чен Ин запізнився на зустріч із Володимиром Путіним. Президентові Росії, який сам часто затримується перед переговорами на найвищому рівні, довелося чекати лідера КНДР близько півгодини. «Дякую, що приїхали», – сказав Путін Кімові, коли той з’явився у залі переговорів.

Зміст переговорів не розголошується, але, на думку експертів, яких опитали російські ЗМІ, з огляду на нинішні умови і відведений на бесіду час, від зустрічі не варто було очікувати прориву. Кремль уже підтвердив, що за підсумками зустрічі лідерів не буде ні спільних заяв, ні підписання документів.

До Росії Кім прибув лише через два місяці після невдалої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. На думку оглядачів, зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним дала можливість північнокорейському лідерові показати свою готовність до продовження переговорів, а президентові Росії, у свою чергу, продемонструвати важливість його країни на міжнародній арені, незважаючи на те, що вона потрапила до міжнародної ізоляції внаслідок нападу на Україну і анексії Кримського півострова. Також Путін показав, що Москва втратила ще не всіх союзників – дружба з КНДР сягає ще 1950-х років, коли в результаті Корейської війни постала комуністична держава, на чолі якої був іще дід нинішнього керівника країни – Кім Ір Сен.

Після невдалого закінчення прямих переговорів між Вашингтоном і Пхеньяном США намагаються утримати режим «максимального тиску» на Північну Корею. У березні Сполучені Штати запровадили проти Пхеньяна нові санкції за продовження програми ядерного озброєння. Росія повністю дотримується міжнародних санкцій, хоча при цьому підтримує зусилля Китаю, спрямовані на послаблення покарання Пхеньяна за його ядерні випробування.

Завтра я буду говорити з керівництвом Китаю, і ми так само відкрито обговоримо це питання з американським керівництвом

«Завтра я буду говорити з керівництвом Китаю, і ми так само відкрито обговоримо це питання з американським керівництвом. Нема жодних секретів. Російська позиція завжди була прозорою. Нема жодних змов», – заявив Путін після зустрічі з Кімом.

Оглядачі зауважують, що Північна Корея не відступається від своїх позицій, і Пхеньян вважає, що лише ядерний потенціал може захистити країну від американської загрози. Тому в обмін на своє ядерне роззброєння Пхеньян вимагає усунення ядерної загрози США і повної денуклеаризації всього Корейського півострова. Тим часом у Південній Кореї ядерної зброї вже немає: США мали там свої ядерні ракети, але вивели їх іще на початку 1990-х.

Незважаючи на те, що переговори між Вашингтоном і Пхеньяном зайшли у глухий кут, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з Кім Чен Ином знову. Південнокорейський президент Мун Дже Ін сказав у четвер, що він має намір провести четвертий саміт із Кімом і постарається створити сприятливі умови для наступної зустрічі північнокорейського лідера з президентом США.