У Північній Кореї стратили відповідального за саміт із Трампом чиновника і 4 дипломатів – ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин стратив свого спецпосланця на ядерних переговорах зі США, після невдалого саміту з американським президентом Дональдом Трампом в Ханої в лютому цього року.

Як повідомляє південнокорейська газета Chosun Ilbo, посланець Кім Хек Чхоль і ще чотири співробітника МЗС були страчені в березні на аеродромі Мірім в Пхеньяні за звинуваченням у шпигунстві на користь Сполучених Штатів. У газеті йдеться, що цю інформацію підтвердило анонімне джерело.

«Кім Хек Чхоль був звинувачений в шпигунстві на користь США за погану звітність щодо переговорів без належного розуміння намірів США», – вказує джерело.

Крім того, Кім Хек Чхоль, колега держсекретаря США Майка Помпео по ядерних переговорах, був відправлений в трудовий і «перевиховний» табір в північній частині країни, повідомляє видання.

Перша в історії зустріч двох лідерів США і Північної Кореї відбулася в Сінгапурі в червні 2018 року. Вона завершилася підписанням документа, згідно з яким Північна Корея зобов’язалася проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США. Однак пізніше ЗМІ повідомляли, що КНДР продовжує ядерні розробки.

Другий саміт КНДР і США пройшов в лютому в Ханої, В’єтнам. На ньому обговорювалося повне припинення ядерної програми КНДР в обмін на зняття всіх американських санкцій проти Пхеньяна. Зустріч закінчилася невдачею – лідери США і КНДР не підписали спільну декларацію.

Дональд Трамп висловив готовність провести третій саміт з Кім Чен Ином, щоб обмежити ядерні і ракетні програми Північної Кореї в обмін на послаблення санкцій. Ин також заявив про готовність зустрітися з Трампом втретє.