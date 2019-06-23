Північна Корея: Кім отримав «чудового» листа від Трампа

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав «чудового листа» від президента США Дональда Трампа, повідомляє північнокорейське державне агентство новин.

Змісту листа, що надійшов 22 червня, не розкривають.

Як повідомляє Корейське центральне агентство новин, Кім «із задоволенням відзначив, що лист має чудовий зміст».

Білий дім відмовився підтвердити, чи надсилав Трамп листа Кімові.

12 червня президент США заявляв, що отримав від північнокорейського лідера «чудового листа».

«Я очевидно не можу показати вам лист, але це був дуже особистий, дуже теплий, дуже гарний лист», – сказав Трамп журналістам.

У вересні 2018 року Трамп сказав, що Кім писав йому «красиві листи, чудові листи». «Ми закохалися», – додав він.

У травні південнокорейська преса повідомляла, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин стратив свого спецпосланця на ядерних переговорах зі США і чотирьох дипломатів після невдалого саміту з американським президентом Дональдом Трампом в Ханої в лютому цього року.

Перша в історії зустріч лідерів США і Північної Кореї відбулася в Сінгапурі в червні 2018 року. Вона завершилася підписанням документа, згідно з яким Північна Корея зобов’язалася проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США. Але пізніше ЗМІ повідомляли, що КНДР продовжує ядерні розробки.

Другий саміт КНДР і США пройшов у лютому в Ханої у В’єтнамі. На ньому обговорювалося повне припинення ядерної програми КНДР в обмін на зняття всіх американських санкцій проти Пхеньяна. Зустріч закінчилася невдачею – лідери США і КНДР не підписали спільну декларацію.

Дональд Трамп висловив готовність провести третій саміт із Кім Чен Ином, щоб обмежити ядерні і ракетні програми Північної Кореї в обмін на послаблення санкцій. Кім також заявив про готовність зустрітися з Трампом втретє.