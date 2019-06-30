Трамп прибув у демілітаризовану зону для зустрічі з лідером Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп прибув у демілітаризовану зону між Північною і Південною Кореями перед запланованою зустріччю з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Виступаючи перед журналістами після від’їзду зі столиці Південної Кореї Сеула в президентському гелікоптері, Трамп заявив, що чекає на зустріч із Кімом 30 червня, щоб «швидко потиснути руку і привітатися».

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що Трамп і Кім «потиснуть руки заради миру».

Двоє лідерів зустрічалися двічі на самітах у рамках зусиль США, які намагаються переконати Пхеньян відмовитися від ядерної зброї. Значного прогресу в денуклеаризації досі не було досягнуто.

Трамп прибув у Сеул ввечері 29 червня для переговорів із Муном після участі в саміті «Групи 20» в Японії, під час якого президент США написав у твітері, що хотів би зустрітися з Кімом у демілітаризованій зоні.

У Пхеньяні відповіли, що це «дуже цікава пропозиція».