США оголосили нові санкції проти Ірану

Міністерство фінансів США оголосило санкції проти іранської компанії «Нафтохімічна промисловість Перської затоки» (PGPIC) в рамках серії кроків щодо тиску на Тегеран задля переговорів про укладення нової угоди із обмеження ядерних програм.

Санкції від 7 червня стосуються PGPIC і 39 дочірніх компаній та агентів із закордонних продажів. На частку компанії припадає 40% нафтохімічного виробництва Ірану і 50% його нафтохімічного експорту.

У заяві Мінфіну США, що PGPIC надає фінансову підтримку компанії, контрольованій Корпусом вартових ісламської революції, яка раніше була визнана США «іноземною терористичною організацією».

Торік адміністрація президента США Дональда Трампа вийшла з угоди 2015 року між Тегераном і провідними світовими державами, яка наклала обмеження на його ядерну програму в обмін на послаблення санкцій.