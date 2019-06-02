Помпео: США готові до переговорів з Іраном без попередніх умов

Сполучені Штати готові до переговорів з Іраном без попередніх умов, повідомив державний секретар США Майк Помпео під час візиту до Швейцарії.

«Ми готові вести розмову без будь-яких передумов. Ми готові сіcти з ними [за стіл переговорів]», – сказав Помпео.

Водночас він додав, що «американські зусилля, спрямовані на фундаментальне скасування злочинної діяльності цієї ісламської республіки, цієї революційної сили, продовжуватимуться».

Відносини Сполучених Штатів та Ірану загострилися після того, як США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди, звинувативши Іран в її порушенні, та відновили санкції. Позиції США та інших країн, які підписали угоду, розійшлися.

8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про нові санкції проти Ірану. Вони стосуються виробництва сталі, алюмінію, міді й заліза. При цьому документ передбачає обмеження як проти виробників металів у самому Ірані, так і проти тих, хто ними торгує.

Договір про припинення ядерної програми Ірану в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій у 2015 році підписали Сполучені Штати Америки, Британія, Франція, Німеччина, Китай та Росія.