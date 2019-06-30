Зустріч Трампа і Кіма: президент США вперше ступив на північнокорейську землю

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Ин 30 червня зустрілися в демілітаризованій зоні на кордоні Північної і Південної Корей.

Лідери потиснули один одному руки, після чого Трамп зробив кілька кроків на північнокорейську територію. Він став першим президентом США, який зробив це.

Після ще одного рукостискання Трамп і Кім разом повернулися на територію Південної Кореї, де до них приєднався південнокорейський президент Мун Чже Ін.

«Це великий день для світу, і для мене честь бути тут. Відбувається багато чудових речей», – сказав президент США.

Як заявив Кім Чен Ин, те, що Дональд Трамп ступив на територію Північної Кореї – це «дуже сміливий і рішучий акт», який «означає, що ми хочемо покласти край неприємному минулому».

Двоє лідерів зустрічалися двічі на самітах у рамках зусиль США, які намагаються переконати Пхеньян відмовитися від ядерної зброї. Значного прогресу в денуклеаризації досі не було досягнуто.

Трамп прибув у Сеул ввечері 29 червня для переговорів із Муном після участі в саміті «Групи 20» в Японії, під час якого президент США написав у Twitter, що хотів би зустрітися з Кімом у демілітаризованій зоні.

У Пхеньяні відповіли, що це «дуже цікава пропозиція».