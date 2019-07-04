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04 Липень 2019, Київ 15:25
Новини | Міжнародні

Північна Корея: США «одержимі санкціями», попри переговори Трампа і Кіма

30 червня Дональд Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в демілітаризованій зоні між двома Кореями

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Пхеньян звинувачує США в «одержимості ворожими діями», попри нещодавню зустріч між президентом Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

У своїй заяві 3 липня місія Північної Кореї в ООН наголосила, що США «одержимі санкціями», і звинуватила Вашингтон у намаганні «підірвати мирну атмосферу» на Корейському півострові.

30 червня Трамп і Кім зустрілися в демілітаризованій зоні між двома Кореями. Трамп став першим чинним президентом США, який ступив на північнокорейську землю. На зустрічі лідери США і Північної Кореї домовилися відновити зупинені переговори про денуклеаризацію.

Це була третя зустріч американського й північнокорейського лідерів.

Сполучені Штати Америки не послаблюють санкції проти КНДР, домагаючись від Пхеньяна практичних кроків щодо відмови від ядерної зброї.

Відео зустрічі Трампа і Кіма. Президент США вперше ступив на північнокорейську землю
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Відео зустрічі Трампа і Кіма. Президент США вперше ступив на північнокорейську землю

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