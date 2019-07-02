Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 Липень 2019, Київ 10:02
Новини | Міжнародні

«Кінець ворожих відносин»: президент Південної Кореї вітає останню зустріч Трампа й Кіма

Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина в демілітаризованій зоні на Корейському півострові, 30 червня 2019 року

Дивитись коментарі

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін позитивно оцінив зустріч президента США Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина в демілітаризованій зоні між Південною та Північною Кореєю.

Мун Чже Ін вважає, що їхня зустріч ознаменувала «кінець ворожих відносин» та «початок ери миру».

Під час саміту 30 червня Трамп і Кім домовилися відновити двосторонні переговори про денуклеаризацію Корейського півострова. Це була третя зустріч американського й північнокорейського лідерів.

Сполучені Штати Америки не послаблюють санкції проти КНДР, домагаючись від Пхеньяна практичних кроків щодо відмови від ядерної зброї.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG