«Кінець ворожих відносин»: президент Південної Кореї вітає останню зустріч Трампа й Кіма

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін позитивно оцінив зустріч президента США Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина в демілітаризованій зоні між Південною та Північною Кореєю.

Мун Чже Ін вважає, що їхня зустріч ознаменувала «кінець ворожих відносин» та «початок ери миру».

Під час саміту 30 червня Трамп і Кім домовилися відновити двосторонні переговори про денуклеаризацію Корейського півострова. Це була третя зустріч американського й північнокорейського лідерів.

Сполучені Штати Америки не послаблюють санкції проти КНДР, домагаючись від Пхеньяна практичних кроків щодо відмови від ядерної зброї.