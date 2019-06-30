Трамп і Кім домовилися відновити ядерні переговори

Президент США Дональд Трамп заявляє, що домовився з північнокорейським лідером Кім Чен Ином про відновлення двосторонніх переговорів з ядерної проблеми, фактично перерваних після невдачі саміту у В’єтнамі на початку цього року.

Трамп сказав про це після своєї майже годинної зустрічі з Кімом 30 червня.

Він назвав зустріч, що відбувалася за зачиненими дверима «великим днем для всього світу». Дональд Трамп також запросив Кім Чен Ина до Вашингтона.

Після зустрічі у демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореями лідери провели переговори на південнокорейській стороні. На якийсь час до бесіди приєднався і президент Південної Кореї Мун Чже Ін.

Це третя зустріч Трампа і Кіма. Американський президент направив північнокорейському лідеру запрошення зустрітися напередодні, написавши в твіттері, що хотів би «потиснути руки» з північнокорейським лідером.

Американська сторона сподівається, що зустріч може допомогти вивести з глухого кута переговори про перетворення Корейського півострова в без’ядерну зону.

Проведений чотири місяці тому в Ханої другий американсько-північнокорейський саміт закінчився провалом, але Трамп і раніше стверджує, що його особисті відносини з Кім Чен Ином дуже хороші.

Сполучені Штати Америки не послаблюють санкції проти КНДР, домагаючись від Пхеньяна практичних кроків щодо відмови від ядерної зброї.