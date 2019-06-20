Лідер Китаю вперше за 14 років відвідує Північну Корею

Глава Китаю Сі Цзіньпін прибув до Пхеньяна з державним візитом для зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, повідомляють державні ЗМІ у Пекіні. Дводенний візит Сі Цзіньпіна відбувається через чотири місяці після того, як Кім Чен Ин зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на саміті у В’єтнамі.

Це перший за 14 років візит китайського лідера в Північну Корею. Разом із Сі Цзіньпіном до Пхеньяна вирушили кілька високопосадовців, зокрема з економічного сектору.

Китай є одним з небагатьох союзників Північної Кореї, і як вважається, має вплив на її лідера Кім Чен Ина. Хоча Пекін часто критикував КНДР за випробування ядерної зброї і підтримував санкції ООН проти нього.

Санкційну кампанію проти Північної Кореї очолили Сполучені Штати, щоб змусити її відмовитися від програми створення ядерної зброї. На самітах Трампа й Ина був досягнутий лише незначний прогрес в напрямку денуклеаризації.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін має зустрітися з Дональдом Трампом на саміті G20 в Японії, який розпочнеться 28 червня.